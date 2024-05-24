Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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  • БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
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Вучич: Сербия не забудет голоса России против резолюции по Сребренице

Вучич: Сербия не забудет голоса России против резолюции по Сребренице

Сербия благодарна, что Россия, Венгрия, КНР и ОАЭ проголосовали против резолюции «о геноциде в Сребренице» на Генеральной ассамблее ООН 23 мая, заявил сербский президент Александр Вучич после заседания ГА ООН.

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