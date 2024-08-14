Fox News: команда Харрис имитирует поддержку ее предвыборной кампании

REUTERS/Kevin Mohatt Команда вице-президента США Камалы Харрис покупает через сервис Google Ads рекламу статей СМИ в поисковике компании и манипулирует их заголовками с целью создать имитацию поддержки ее предвыборной кампании, сообщает телеканал Fox News.
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