Алиев пообещал, что Азербайджан продолжит оказывать гумпомощь Украине

Баку продолжит оказывать гуманитарную помощь Киеву. Об этом в ходе встречи с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы республики.