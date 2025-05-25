Алиев пообещал, что Азербайджан продолжит оказывать гумпомощь Украине

Баку продолжит оказывать гуманитарную помощь Киеву. Об этом в ходе встречи с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы республики.
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