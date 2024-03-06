Петербуржцам напомнят о Пушкине и Чайковском через громкоговорители

В городе на Неве пройдёт необычная проверка систем безопасности: вместо сирен заиграет опера.В Петербурге необычное оповещение прозвучит 6 марта из громкоговорителей, а также из радиоприёмников и по телевидению.
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