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Царьград

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Александр Овечкин достиг 20-го сезона с 20+ шайбами в НХЛ, уступая лишь Хоу

Александр Овечкин достиг 20-го сезона с 20+ шайбами в НХЛ, уступая лишь Хоу

Александр Овечкин, выступающий за «Вашингтон Кэпиталз», забросил 20-ю шайбу в сезоне НХЛ, став вторым в истории лиги с таким достижением 20 сезонов подряд.

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