Видео-прогулка по улицам Нью-Йорка 1930-х годов и сейчас

Еженедельник The New Yorker предлагает отправиться в поездку сквозь время по Нью-Йорку. Издание опубликовало видео, где в разделённом экране сопоставили кадры, снятые на одних и тех же улицах города с разницей в 80 лет.
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