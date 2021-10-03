Славянская доктринаДом/ДачаГороскоп на 5 октября Гороскоп на 5 октября 2021 Овен 5 октября Овну придется проявить себя так, чтобы другие с него брали пример.Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЮрий ИльиновИз "Эзотерическая психология!, т.1 187] Я призываю мыслителей всего мира отказаться от сектантских и националистических взглядов и узких пристрастий и в духе братства работать в составе своей конкретной нации, считая её интегральной частью великой федерации наций – федерации, уже существующей на внутренней стороне и ожидающей лишь активности мировых мыслителей, чтобы материализоваться на внешней стороне. Я призываю их принять участие в делах религии, работая в рамках той конкретной религии, к которой они относятся в силу своего рождения или собственного выбора, и считать все остальные религии частью единой мировой религии. Они должны знать, что деятельность их группы, общества или организации требует их помощи лишь постольку, поскольку принципы и методы этих объединений служат общему благу и реализации Братства. Прошу вас отбросить всякий антагонизм и антипатии, ненависть и расовые предрассудки, и стараться мыслить категориями единой семьи, единой жизни, единого человечества. Не нужно ни сентиментального, ни фанатичного отклика на этот призыв. Хочу напомнить, что до нынешнего печального состояния человечество довели ненависть и разделённость. Но точно так же хочу напомнить, что в мире сегодня достаточно освободившихся людей, чтобы изменить взгляды человечества и общественное мнение, если, мобилизуя волю, они сами постараются соответствовать тому, что знают и во что верят.Юрий Ильинов20 удивительных фактов о короле импрессионизма Клоде Моне 🌸 1)Уже в детстве было заметно, что Клод отличается от большинства сверстников. Он предпочитал проводить время во одиночестве, любуясь природой, а не общаясь с другими людьми. 🌸 2)Клод Моне, будучи подростком, часто прогуливал школу. 🌸 3)Отец желал, чтобы сын стал, как и он, бакалейщиком, но сбыться этому было не суждено. 🌸 4)В детстве юный Клод Моне практически не получал от родителей карманных денег, поэтому он стал зарабатывать, рисуя и продавая карикатуры. Они пользовались спросом, так как рисунки у начинающего художника получались великолепные. Спустя год он был уже известен на весь город. 🌸 5)Первым учителем живописи Клода Моне был художник-маринист Энен Буден, причём картины Будена вызывали у него, как вспоминал сам Моне, отвращение. Однако, после личного знакомства с их автором, он с ним подружился. 🌸 6)Становление Клода Моне как художника состоялось во многом благодаря его тётке. Когда он захотел переехать в Париж и учиться живописи там, она предложил ему работать в её мастерской, так как денег у Моне равно не было. 🌸 7)Благодаря своему учителю Будену Клод Моне перед поездкой в Париж получил множество рекомендательных писем от местных художников к их столичным коллегам, что впоследствии изрядно облегчило ему жизнь. 🌸 8)При жизни Моне часто путали с другим художником по фамилии Мане. На одной крупной выставке их картины даже висели рядом. 🌸 9)Творчество Клода Моне изобилует странными цветами. Это — следствие перенесённой им операции на глазу, в результате которой его цветовосприятие изменилось. 🌸 10)Его картина «Завтрак на траве» отличается впечатляющими размерами — более 6 метров в длину и 4 метра 60 сантиметров в высоту. 🌸 11)В молодости Клод Моне попал под мобилизацию, его забрали в армию и отправили служить в Алжир. Там он серьёзно заболел, но благодаря помощи тётки ему удалось демобилизоваться и вернуться во Францию. 🌸 12)Свои картины он писал только при естественном освещении, отказываясь пользоваться лампами, которые к тому моменту как раз изобрёл Эдисон. 🌸 13)Любимой моделью Клода Моне была его жена Камилла, он изображал её на множестве своих картин. Именно её портрет был первым полотном, которое принесло этому художнику известность и славу. 🌸 14)В фильме Джеймса Кэмерона «Титаник» в одной из сцен можно увидеть картину «Водяные лилии», написанную Клодом Моне. 🌸 15)Кинофильм времён СССР под названием «Завтрак на траве» был назван так в честь одноимённой картины Моне. 🌸 16)В жизни Клода Моне были и тяжёлые времена. Ему вместе с семьёй приходилось и бегать от кредиторов, и спасаться от военных действий во время войны с Пруссией. Однажды его даже выгнали из гостиницы в небольшом городке, потому что у него не было денег заплатить за проживание. 🌸 17)Именем Моне был назван кратер на Меркурии. 🌸 18)Великий живописец прожил 86 лет, скончавшись от рака лёгких. По его настоянию прощальная церемония была максимально скромной. 🌸 19)Роман «Свет» писательницы Евы Файджес представляет собой описание одного дня из жизни Клода Моне. 🌸 20)У живописца в первом браке родилось двое сыновей, но он пережил одного из них. https://www.youtube.com/watch?v=gXP9M7TCgEkКомментировать
Свежие комментарии