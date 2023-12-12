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Спички - не игрушка

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Залог безопасности Отечества, да и всей планеты в целом

Залог безопасности Отечества, да и всей планеты в целом

Моя позиция проста. За всё, что сделал Запад с моим Отечеством, он должен платить. Не заплатить, а платить! Процесс должен быть непрерывным и длящимся, чтобы представители западной цивилизации на генном уровне с молоком матери впитали: агрессия против России - это очень дорого! Русофоб и нищеброд должны стать словами-синонимами.

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