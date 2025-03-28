Вячеслав Франк выступит с ежегодным отчетом о работе администрации Барнаула

Глава краевой столицы представит итоги деятельности власти на заседании городской думы Глава Барнаула Вячеслав Франк представит отчет о работе администрации города в 2024 году на заседании барнаульской Гордумы, которое началось 28 марта в 09:00.
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