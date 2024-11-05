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Прогноз погоды в Крыму на вторник

Прогноз погоды в Крыму на вторник

Прогноз погоды в Крыму на вторник.• Симферополь: +5°, ясно• Севастополь: +6°, малооблачно• Ялта: +9°, облачно• Алушта: +8°, малооблачно• Евпатория: +6°, ясно• Саки: +6°, ясно• Бахчисарай: +5°, ясно• Джанкой: +6°, ясно• Судак: +6°, ясно• Феодосия: +6°, ясно• Керчь: +5°,.

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