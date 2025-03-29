Мостовому предлагали издать сборник комментариев в «смешных стишках»: «У меня их немного. Но не исключаю, что, может, какую-то брошюрку сделаю на 2-3 страницы»

«Ко мне обратились, поскольку увидели мои высказывания, небольшие комментарии в смешных стишках. Сказали: «Александр, а не хотите что-нибудь выпустить»? Я ответил: «Нет, в принципе, никогда не собирался и не думал об этом».
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