«Юнисон» против Fight Nights. Расписание 7-го тура второго дивизиона Кубка Медиалиги

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Напомним, ФК «По Пиву» дисквалифицировали из второго дивизиона Кубка Лиги за нарушение регламента. WINLINE Кубок Лиги, второй дивизион, 7-й тур 10 октября, суббота «Ф» – «Альтерон».

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