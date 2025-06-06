Политика как он...
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Политика как она есть

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Бывшая Маска предложила Трампу помощь в «расставании»

Бывшая Маска предложила Трампу помощь в «расставании»

Мать одного из детей миллиардера Илона Маска Эшли Сент-Клэр, которая поссорилась с ним из-за отцовства, предложила президенту США Дональду Трампу помощь в разрыве отношений.

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