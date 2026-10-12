Соединенные Штаты Америки: один человек погиб и еще один был ранен в районе Кирби-роуд, 2800 в Мемфисе, штат Теннесси, в вечерние часы после инцидента со стрельбой; шесть человек были задержаны.
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