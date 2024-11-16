Волейбольная команда «Ленинградка» сыграет в воскресенье с командой «Енисей»

Встреча пройдет в спорткомплексе Санкт-Петербургского государственного морского технического университета Женская волейбольная команда «Ленинградка» проведет 17 ноября домашний матч 10-го тура чемпионата России среди женских команд (Суперлига), рассказали в пресс-службе Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга.
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