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За рулем

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Российский дебют Geely EX5 в версии EM–R — объявлены цены

Российский дебют Geely EX5 в версии EM–R — объявлены цены

Компания Geely раскрыла цены и спецификации для российской версии гибридного кроссовера EX5. Новинка, получившая индекс EM-R, относится к классу электрифицированных автомобилей с увеличенным запасом хода (REEV).

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