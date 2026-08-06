Российский дебют Geely EX5 в версии EM–R — объявлены цены

Компания Geely раскрыла цены и спецификации для российской версии гибридного кроссовера EX5. Новинка, получившая индекс EM-R, относится к классу электрифицированных автомобилей с увеличенным запасом хода (REEV).
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