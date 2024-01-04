МО: Истребители Су-34 уничтожили пункт ВСУ управления на сватовском направлении

Удар по противнику нанесен ФАБом с модулем планирования и коррекции.Министерство обороны России опубликовало видеозапись применения фугасных авиационных бомб с универсальным модулем планирования и коррекции.
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