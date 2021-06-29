Почему пьёшь?

Почему ты постоянно пьешь? — Один раз живем. — Это тупой ответ. — Окей, состояние дел в нынешнем социуме вызывает у меня острую антипатию, маски лицемерия, псевдоморали, замещающей собой настоящую благодетель, впитались в подкорку большинства людей.