«Ницца» и «Нант» сыграют в финале Кубка Франции

Определились финалисты Кубка Франции. В решающем матче сыграют «Ницца» и «Нант». «Ницца» в полуфинале обыграла «Версаль» из 4-го французского дивизиона (2:0), а «Нант одолел «Монако» (2:2, по пенальти – 4:2).
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