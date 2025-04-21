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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Борральо написал в соцсетях на русском языке: «Я прикончу тебя!»

Борральо написал в соцсетях на русском языке: «Я прикончу тебя!»

«Я прикончу тебя», – написал в соцсетях боец UFC Кайо Борральо. Ранее Борральо вызвал Хамзата Чимаева на поединок за временный пояс UFC в среднем весе.

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