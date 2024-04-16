Сооснователь инвестиционной компании Unlimited: «Биткоин — это не цифровое золото»

Сооучредитель инвесткомпании Unlimited, и бывший топ-менеджер управляющего фонда Bridgewater Associates, Боб Эллиот выразил сомнения в отношении биткоина из-за его высокой волатильности на фоне политических напряженностей по всему миру.
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