28 сентября - 23 ноября — VII молодежный форум «Наследие»

фото: mos.ru/dkn С 28 сентября по 23 ноября в Москве будет проходить молодежный форум «Наследие». Поучаствовать в нем смогут студенты высших учебных заведений: начинающие архитекторы, социологи, историки, урбанисты, дизайнеры.