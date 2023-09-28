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28 сентября - 23 ноября — VII молодежный форум «Наследие»

28 сентября - 23 ноября — VII молодежный форум «Наследие»

фото: mos.ru/dkn С 28 сентября по 23 ноября в Москве будет проходить молодежный форум «Наследие». Поучаствовать в нем смогут студенты высших учебных заведений: начинающие архитекторы, социологи, историки, урбанисты, дизайнеры.

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