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БМП Bradley превратили в носитель для наземных дронов FireAnt

БМП Bradley превратили в носитель для наземных дронов FireAnt

БМП Bradley превратили в носитель для наземных дронов FireAnt / © Swarmbotics AI   Возможность доставлять рой наземных дронов непосредственно к передовой и управлять им с Bradley открывает перед армией США новые тактические возможности.

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