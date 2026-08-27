БМП Bradley превратили в носитель для наземных дронов FireAnt / © Swarmbotics AI Возможность доставлять рой наземных дронов непосредственно к передовой и управлять им с Bradley открывает перед армией США новые тактические возможности.
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