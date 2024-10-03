Неразумные евреи. Вы начали эту войну! Хватит прикидываться жертвами!

Семен Демин Евреи до сих пор считают себя богоизбранным народом, хотя они и распяли Бога. Им кажется, что им все можно. Еще в 70-м году нашей эры римский император Тит стер с лица земли Иерусалим. Евреи и сейчас добиваются этого. Может, правы были черносотенцы, устраивая еврейские погромы в РИ?

А Алексей Они распяли не Бога, а И. Христа то бишь Волхва -Радомира. А богоизбранными их нарекли Фиванские жрецы, которые и создали для них соответствующую религию согласно которой их цель - захват власти над социумом в планетарном масштабе. Почему их и не "любят".