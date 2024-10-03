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Неразумные евреи. Вы начали эту войну! Хватит прикидываться жертвами!

Неразумные евреи. Вы начали эту войну! Хватит прикидываться жертвами!

ИРАН ВСТУПАЕТ В ВОЙНУ. В США ОПУБЛИКОВАЛИ ПЛАН ТЕГЕРАНА НА НЕСКОЛЬКО ЧАСОВ Иран принял решение вступить в войну на Ближнем Востоке.

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Комментарии
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Семен Демин
Евреи до сих пор считают себя богоизбранным народом, хотя они и распяли Бога. Им кажется, что им все можно. Еще в 70-м году нашей эры римский император Тит стер с лица земли Иерусалим. Евреи и сейчас добиваются этого. Может,  правы были черносотенцы, устраивая еврейские погромы в РИ?
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3 час.
А
Алексей
Они распяли не Бога, а И. Христа то бишь Волхва -Радомира. А богоизбранными их нарекли Фиванские жрецы, которые и создали для них соответствующую религию согласно которой их цель - захват власти над социумом в планетарном масштабе. Почему их и не &quot;любят&quot;.
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2 час.
Людмила Лиханова
Они НЕ неразумные, а злобные жЫды мечтающие тоже быть причисленными к гегемону и даже заместить его со временем. Для них ВСЕ другие - это те, кто должен быть или полностью уничтожен или стать рабами у &quot;богоизбранного народа&quot;.
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2 час.

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