ИРАН ВСТУПАЕТ В ВОЙНУ. В США ОПУБЛИКОВАЛИ ПЛАН ТЕГЕРАНА НА НЕСКОЛЬКО ЧАСОВ Иран принял решение вступить в войну на Ближнем Востоке.
Неразумные евреи. Вы начали эту войну! Хватит прикидываться жертвами!
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Семен Демин
Евреи до сих пор считают себя богоизбранным народом, хотя они и распяли Бога. Им кажется, что им все можно. Еще в 70-м году нашей эры римский император Тит стер с лица земли Иерусалим. Евреи и сейчас добиваются этого. Может, правы были черносотенцы, устраивая еврейские погромы в РИ?
Ответить
3 час.
А
Алексей
Они распяли не Бога, а И. Христа то бишь Волхва -Радомира. А богоизбранными их нарекли Фиванские жрецы, которые и создали для них соответствующую религию согласно которой их цель - захват власти над социумом в планетарном масштабе. Почему их и не "любят".
Ответить
2 час.
Людмила Лиханова
Они НЕ неразумные, а злобные жЫды мечтающие тоже быть причисленными к гегемону и даже заместить его со временем. Для них ВСЕ другие - это те, кто должен быть или полностью уничтожен или стать рабами у "богоизбранного народа".
Ответить
2 час.
Свежие комментарии