За прошедшую неделю в Смоленской области зарегистрировано 40 случаев заболевания COVID-19

40 случаев заболевания COVID-19 зарегистрировано за прошедшую неделю в Смоленской области. Под медицинским наблюдением находятся 124 человека, в том числе на амбулаторном лечении – 111, в условиях изоляции в специализированных медицинских учреждениях – 13.
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