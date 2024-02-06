За прошедшую неделю в Смоленской области зарегистрировано 40 случаев заболевания COVID-19

40 случаев заболевания COVID-19 зарегистрировано за прошедшую неделю в Смоленской области. Под медицинским наблюдением находятся 124 человека, в том числе на амбулаторном лечении – 111, в условиях изоляции в специализированных медицинских учреждениях – 13.