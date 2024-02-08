Xiaomi представила игровой монитор Redmi G Pro с mini-OLED матрицей Xiaomi не смогла добить...

Xiaomi представила игровой монитор Redmi G Pro с mini-OLED матрицейXiaomi не смогла добиться значительного успеха на рынке ПК в целом, но остается преданной этому направлению, как продемонстрировало представление их нового ноутбука на базе AMD Ryzen APU под названием “Phoenix”, который обещал впечатляющие возможности.
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