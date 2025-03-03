Консейсау о 9-м месте «Милана»: «У меня не было много времени поработать над тактическими и физическими аспектами – матчи проходят каждые 3 дня, а я возглавил команду лишь пару месяцев назад»

Тренер «россонери» выразил мнение после поражения от «Лацио» (1:2). «Я увидел огромное желание и характер перевернуть игру, и мы сумели отыграться вдесятером, были шансы и победить до этого позднего пенальти.
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