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Сотрудники SpaceX получили более 600 травм из-за стремлений Маска к Марсу

Сотрудники SpaceX получили более 600 травм из-за стремлений Маска к Марсу

Сотрудники американской компании Space Exploration Technologies (SpaceX) за последние девять лет получили более 600 производственных травм из-за намерения ее генерального директора Илона Маска осуществить полет на Марс.

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