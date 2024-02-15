Участие омбудсмена Чувашии в административных разбирательствах по вопросам пожарной безопасности приносит позитивный результат

Бизнес-омбудсмен Чувашии Александр Рыбаков на регулярной основе участвует в рассмотрении дел об административных правонарушениях по линии пожарной безопасности, возбужденных в отношении субъектов бизнеса.
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