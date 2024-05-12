Эксперты прогнозируют ослабление рубля к осени до 95 за доллар Ирина ОрлонскаяК сентябрю текущего года, согласно прогнозу, опубликованному в газете «Известия», средний курс российского рубля по отношению к американскому доллару будет находиться в диапазоне от 91 до 95 рублей.