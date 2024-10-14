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Царьград

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Более 1150 единиц специализированной техники готовы очищать автодороги Новосибирской области от снега

Более 1150 единиц специализированной техники готовы очищать автодороги Новосибирской области от снега

На оперативном совещании в правительстве региона детально рассматривался вопрос подготовки к зимнему периоду обслуживания автомобильных дорог.

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