Участники МФМ не сдержали слез во время выступления параальпиниста Набиева

Рустам Набиев, являющийся первым в истории человеком, который поднялся на Эверест на одних руках, выступил на шоу «Вызов» в рамках Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба фестиваля.
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