Гусеница - «медвежонок» предрекла скорое тепло в Челябинской области

В национальном парке «Зигальга» свои подснежники. Приметы весны у всех свои. Кто-то ждет, когда покажется из норки сурок со своей легендарной тенью, кто-то с нетерпением ждет всхода подснежников, а в национальных природных парках такое животное разнообразие, что предрекать весну здесь можно совершенно разными способами.