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ИА Регнум

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«Локомотив» потерпел первое поражение в сезоне КХЛ, проиграв «Барысу» 0:5

«Локомотив» потерпел первое поражение в сезоне КХЛ, проиграв «Барысу» 0:5

Действующий обладатель Кубка Гагарина ярославский «Локомотив» проиграл астанинскому «Барысу» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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