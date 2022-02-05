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Народный календарь. Дневник погоды 5 февраля 2022 года

Народный календарь. Дневник погоды 5 февраля 2022 года

Доброго дня всем!!!СЕГОДНЯ 5 ФЕВРАЛЯАГАФИЙ ПОЛУХЛЕБНИКЭтот день в прошлом годуhttps://www.asienda.ru/post/57795/ ПРИМЕТЫ НА 5 ФЕВРАЛЯ:- Вода поднимается в реке – к морозу- Если на Агафия ударил мороз, и светит солнце, значит, в августе будет жарко- Солнечный день – будет ранняя весна- Много снега лежит на земле – год будет урожайным- Кошка лежит брюшком вверх – к оттепели- Шум от шоссе слышен тише и глуше обычного – к потеплению- Синицы щебечут под окном – морозам- Много снега в этот день лежит вокруг – к хорошему, урожайному году.

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