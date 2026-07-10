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Аргументы недели

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14 600 выдворенных за месяц: как должна работать система, чтобы миграция перестала быть угрозой для России

14 600 выдворенных за месяц: как должна работать система, чтобы миграция перестала быть угрозой для России

МВД, ФСБ и Росфинмониторинг подвели итоги первого этапа операции «Нелегал-2026», который прошёл в июне под эгидой ОДКБ.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
Завезли работу МВД и другим службам на долгие годы! Из 12 миллионов даже если выдворить один, то нужно 5 лет ежемесячной работы!
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4 н.
Татьяна Кибишева
Всё через ж
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4 н.