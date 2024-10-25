Дело об убийстве на калужской ферме передано в суд

Как мы уже писали, в ночь на 7 августа 2024 года на территории фермы в деревне Баранцево Мещовского района совместная пьянка двух работников закончилась убийствомКак мы уже писали, в ночь на 7 августа 2024 года на территории фермы в деревне Баранцево Мещовского района совместная пьянка двух работников закончилась убийством.