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Калужские новости

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Дело об убийстве на калужской ферме передано в суд

Дело об убийстве на калужской ферме передано в суд

Как мы уже писали, в ночь на 7 августа 2024 года на территории фермы в деревне Баранцево Мещовского района совместная пьянка двух работников закончилась убийствомКак мы уже писали, в ночь на 7 августа 2024 года на территории фермы в деревне Баранцево Мещовского района совместная пьянка двух работников закончилась убийством.

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