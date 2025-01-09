FT: Маск обсуждает возможность смены премьера Британии Стармера до выборов

Американский предприниматель Илон Маск в частном порядке обсуждает с союзниками возможность смены премьер-министра Великобритании Кира Стармера до следующих выборов при помощи альтернативных политических движений.
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