400 миллиардов на свержение Зеленского

Залужный попросил у Пентагона снаряды, но готов взять деньгами Ирина Гусева На фото: главком ВСУ Валерий Залужный (Фото: Ukraine Presidency/Ukraine Presi/Global Look Press) Главком ВСУ Валерий Залужный то ли пошутил, то ли что-то задумал, но, не моргнув глазом, попросил у министра обороны США Ллойда Остина «совсем немного» денег и снарядов для «деоккупации».