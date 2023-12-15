БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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400 миллиардов на свержение Зеленского

400 миллиардов на свержение Зеленского

Залужный попросил у Пентагона снаряды, но готов взять деньгами Ирина Гусева На фото: главком ВСУ Валерий Залужный (Фото: Ukraine Presidency/Ukraine Presi/Global Look Press) Главком ВСУ Валерий Залужный то ли пошутил, то ли что-то задумал, но, не моргнув глазом, попросил у министра обороны США Ллойда Остина «совсем немного» денег и снарядов для «деоккупации».

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