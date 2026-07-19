Чёрные месяцы украинского ВПК: почему горят Киев, Одесса и дунайские порты Юлия ЧелкановаРоссийские войска за последние недели нанесли серию ударов по военным объектам Украины, интенсивность которых, по оценкам экспертов, не наблюдалась с начала специальной военной операции.