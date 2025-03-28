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Военное обозрение

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День специалиста юридической службы Вооружённых Сил России

День специалиста юридической службы Вооружённых Сил России

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают специалисты, обеспечивающие стабильность и законность всех процессов в армии.

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