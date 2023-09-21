Военное обозрение

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Киевский режим осуществил попытку наиболее массированной за последние месяцы беспилотной атаки Крымского полуострова

Киевский режим осуществил попытку наиболее массированной за последние месяцы беспилотной атаки Крымского полуострова

Стало известно о самой массированной беспилотной атаке киевским режимом российского Крыма. Средства противовоздушной обороны работали в разных частях полуострова: Севастополь, Саки, Джанкой.

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