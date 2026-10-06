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Спорт Уик-Энд

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Тренерский штаб сборной России обвинен в работе против ЦСКА – это действительно заговор или стечение обстоятельств?

Тренерский штаб сборной России обвинен в работе против ЦСКА – это действительно заговор или стечение обстоятельств?

Защитник московского ЦСКА Кирилл Данилов провел в сборной почти две недели, не смотря на повреждение - не тренировался с командой, но его все это время и не отпускали, возили с собой по городам.

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