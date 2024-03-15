Обладатель Кубка Стэнли Ларионов оценил погоню Овечкина за рекордом Гретцки

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли Игорь Ларионов, ныне работающий главным тренером в нижегородском «Торпедо», оценил погоню российского нападающего «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина за рекордом канадца Уэйна Гретцки.
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