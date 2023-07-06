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Девочка из Дербента вручила Путину подкову на счастье

Девочка из Дербента вручила Путину подкову на счастье

Восьмилетняя жительница Дербента 4 июля встретилась с президентом России Владимиром Путиным. Во время разговора с главой государства она преподнесла ему подкову на счастье от кубачинских мастеров, рассказал РИА «Новости» отец девочки Ахмет Акипов.

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