С днём России. Медведев опубликовал карту с новыми границами России

Вот люблю я Дмитрия Анатольевича. Он не такой мудрый, как Владимир Владимирович, не умеет разыгрывать столь гениальные многоходовки, но юношеского задора и желания рубить правду-матку ему уж точно не занимать.
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