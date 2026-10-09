«Решение увеличит доходы репетиторов». Минобрнауки предложило давать до 25 баллов за «лишние» ЕГЭ

С 2027 года российские абитуриенты смогут получать от 15 до 25 дополнительных баллов за высокие результаты ЕГЭ по математике, физике, химии, информатике и биологии, которые не были использованы при поступлении.
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