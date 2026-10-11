🤝 Сети для фронта: как крымские волонтёры помогают бойцам на передовой? У одних колготки – часть гардероба, у других – ценный материал для изготовления фронтовых укрытий.
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