Минэкономразвития РФ готово защитить застройщиков от утечки данных

Минэкономразвития РФ готово проработать механизмы оценки защищенности организаций строительной отрасли и ЖКХ от утечек персональных данных, а также мер обязательного страхования ответственности компаний за такие случаи с целью выплаты компенсаций пострадавшим гражданам.
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