Минэкономразвития РФ готово защитить застройщиков от утечки данных

Минэкономразвития РФ готово проработать механизмы оценки защищенности организаций строительной отрасли и ЖКХ от утечек персональных данных, а также мер обязательного страхования ответственности компаний за такие случаи с целью выплаты компенсаций пострадавшим гражданам.