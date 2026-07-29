Самая масштабная в России вспышка лесных пожаров зарегистрирована на Ямале

Ямал в этом году оказался самым огнеопасным из регионов с высоким риском природных пожаров. Для борьбы с огнем в ямальских лесах дополнительно направили 50 парашютистов и десантников из Свердловской области, сообщили в федеральной Авиалесоохране.
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